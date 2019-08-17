Звездный стиль

57-летняя Малинина в Италии облачилась в алый брючный костюм

Ранее знаменитость поделилась секретом счастливого супружества.

57-летняя Малинина в Италии облачилась в алый брючный костюм
Александр и Эмма Малинины (Фото: Globallookpress.com)

57-летняя Эмма Малинина на отдыхе в Италии облачилась в алый брючный костюм свободного кроя. Свой образ супруга народного артиста России дополнила сумочкой в тон наряду, солнезащитными очками и аксессуарами — золотым браслетом и серьгами. Возлюбленная музыканта отказалась от туфель-лодочек на шпильке, отдав предпочтение белым балеткам на плоской подошве.

«Любовь — это искусство из искусств, которое рисует эмоции, смешивает цвета и вызывает боль и радость», — добавила Эмма.

Примечательно, что свежее фото Малининой не оставила без внимания ее подруга Екатерина Одинцова.

«Красавица», — лаконично отметила телеведущая, прокомментировав снимок супруги именитого эстрадного певца.

К слову, дочка Эммы и Александра — 18-летняя Устинья — близко общается с наследницей Екатерины — Диной Немцовой.

Свое совершеннолетие девушка отпраздновала в одном из ресторанов на Рублевке. В числе гостей был замечен брат именинницы — Никита Малинин. Кроме того, Устинья не забыла пригласить на праздник и Дину, которая пришла на вечеринку вместе с мамой.

Эмма Малинин вместе с семьей отдыхает в Италии (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

В одном из интервью Эмма Малинина поделилась секретом счастливого замужества. По словам супруги певца, она никогда не ревновала его к поклонницам, а сам Александр делал все для того, чтобы близкие чувствовали его поддержку и любовь. Певец всегда прислушивался к советам своей возлюбленной, исполняя каждое ее желание.

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57-летняя Малинина в Италии облачилась в алый брючный костюм
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