Устинья Малинина провела утро в Италии вместе с братом

Устинья Малинина поделилась в Instagram свежим отпускным кадром. На фото девушка запечатлена вместе с 18-летним братом-двойняшкой Фролом. Девушка сделала перерыв между репетициями и распевками для того, чтобы провести утро в компании близких. Даже на отдыхе юная певица старается не пропускать занятий по вокалу.

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«Утро у бассейна», — отметила Устинья.

В одном из интервью супруга народного артиста России Александра Малинина — Эмма Малинина рассказала о том, что она всегда спокойно относилась к популярности возлюбленного и не ревновала его к поклонницам. Говоря о воспитании детей, избранница эстрадного певца отметила, что их общая дочка Устинья всегда была любимицей отца. Еще со школы она делала все для того, чтобы Александр Николаевич ею гордился. Кроме того, с того момента, как малышка появилась на свет, она очаровала старшего брата — Никиту Малинина. Он всегда заботился о сестренке. Эмма не препятствовала мужу общаться с сыном от первого брака с Инной Курочкиной. Возлюбленная певца приняла в семью пасынка и относилась к нему, как к своему ребенку.

Супруга Александра Малинина не скрывает: волнистые локоны младшие дети унаследовали от нее. Зато вокальными данными Устинья пошла в отца. А ее брат Фрол увлекается живописью. Юноша, как и его сестра, пел в хоре. Однако еще будучи подростком перестал интересоваться музыкой.