Стиль монохром: Алсу надела шорты с объемной рубашкой

36-летняя Алсу опубликовала на личной страничке в Instagram понравившийся снимок из недавней летней фотосессии. В кадре знаменитость предстала в мини-шортах и лифе, отдав предпочтение монохромному стилю. Алсу выбрала небесно-голубой оттенок, не забыв накинуть на плечи удлиненную рубашку с объемными рукавами. Свой образ певица дополнила аксессуарами — белыми клипсами.

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Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке отметил, что девушка одевается со вкусом. По его словам, исполнительница прекрасно понимает, что между одеждой и телом должна быть дистанция. Именно поэтому знаменитость отдает предпочтение утонченным нарядам. Ее гардероб нельзя назвать вульгарным или вызывающим.

Историк моды похвалил Алсу и за чувство меры в отношении аксессуаров. Будучи мамой троих детей, она тщательно продумывает каждый свой выход в свет, поддерживая положительный образ.

В одном из интервью певица рассказала о взаимоотношениях с супругом — бизнесменом Яном Абрамовым. Знаменитость мечтает отпраздновать с избранником золотую свадьбу. Певица ценит супруга за ощущение надежности и защиты. Она во всем может положиться на Яна, который стал для нее той самой каменной стеной.

А вам нравится летний образ Алсу?