Звездный стиль

Стиль монохром: Алсу надела шорты с объемной рубашкой

36-летняя певица приняла участие в летней фотосессии.

Стиль монохром: Алсу надела шорты с объемной рубашкой
Алсу (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Алсу опубликовала на личной страничке в Instagram понравившийся снимок из недавней летней фотосессии. В кадре знаменитость предстала в мини-шортах и лифе, отдав предпочтение монохромному стилю. Алсу выбрала небесно-голубой оттенок, не забыв накинуть на плечи удлиненную рубашку с объемными рукавами. Свой образ певица дополнила аксессуарами — белыми клипсами.

Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке отметил, что девушка одевается со вкусом. По его словам, исполнительница прекрасно понимает, что между одеждой и телом должна быть дистанция. Именно поэтому знаменитость отдает предпочтение утонченным нарядам. Ее гардероб нельзя назвать вульгарным или вызывающим.

Историк моды похвалил Алсу и за чувство меры в отношении аксессуаров. Будучи мамой троих детей, она тщательно продумывает каждый свой выход в свет, поддерживая положительный образ.

В одном из интервью певица рассказала о взаимоотношениях с супругом — бизнесменом Яном Абрамовым. Знаменитость мечтает отпраздновать с избранником золотую свадьбу. Певица ценит супруга за ощущение надежности и защиты. Она во всем может положиться на Яна, который стал для нее той самой каменной стеной.

А вам нравится летний образ Алсу?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алсудиетазвездный стильстройность

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стиль монохром: Алсу надела шорты с объемной рубашкой
Интересно?
Поделись с друзьями: