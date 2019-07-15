Алсу ответила на вопрос о пластической операции

Певица Алсу прокомментировала в Instagram слухи о пластической операции. Известную исполнительницу уже не в первый раз подозревают в том, что она якобы регулярно прибегает к помощи пластических хирургов. Сама она, естественно, эти слухи отрицает. Один из подписчиков спросил звезду, кто сделал ей нос. Певица не выдержала и кратко ответила: «Родители».

Любопытно, что большинство пользователей все равно продолжили травлю певицы. Они не сомневаются, что в своей жизни она прибегала к помощи пластических хирургов. Впрочем, все остальные негативные выпады в свой адрес исполнительница оставила без внимания.

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Добавим, что Алсу не в первый раз оказывается под пристальным вниманием поклонников. Несколько месяцев назад ее дочь Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона проекта «Голос. Дети». Многие посчитали этот результат несправедливым. На певицу и ее дочь набросились с критикой, которая не утихала несколько недель. В какой-то момент певица не выдержала и заявила, что многие люди напоминают ей «гиен».

Отметим, что победителем шестого сезона шоу «Голос. Дети» в итоге были признаны все девять финалистов. Кстати, на днях Микелла Абрамова записала совместную песню с Ержаном Максимом из Казахстана. Девочка в прекрасных отношениях с подростком, которого все хотели изначально видеть победителем музыкального проекта.