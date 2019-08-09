Звездный стиль

«Пьеро или Арлекин?»: Ковальчук примерила блузу с рукавами до колен

Юлия отдыхает с мужем, Алексеем Чумаковым.

«Пьеро или Арлекин?»: Ковальчук примерила блузу с рукавами до колен
Юлия Ковальчук/instagram.com/juliakovalchuk/

Какую именно страну выбрала звездная семья для каникул, пока не известно. К публикации в Instagram Юлия Ковальчук не прикрепила местоположение, но по снимкам легко можно догадаться, что пара наслаждается жизнью, солнцем и морем. Скорее всего, речь идет об Испании, где супруги отдыхают регулярно.

Не забывает певица и экс-солистка группы «Блестящие» и о своих подписчиках. Традиционно продемонстрировав разные виды купальников, Ковальчук решила порадовать поклонников еще одним свежим снимком. Юлия собрала необычный look: голубые джинсы, блестящие босоножки и замысловатого кроя белая блуза. Отличительная особенность вещи — рукава. Они задрапированы крупными воланами и спускаются ниже колен.

«Наконец-то, сделала приличную фотографию, а то отдых в моем понимании либо отсутствие телефона рядом, либо вид ну очень отдыхающий», — написала в комментарии певица.

Женскую часть аудитории подписчиков певицы особенно заинтересовала блуза. «Ой, а руки-то где?», «Пьеро или Арлекин?», «Странная вещь», — откликнулись одни подписчики. Другие посетовали на то, что на лице Юлии заметны морщины: «Вы слишком худая, кожа лица страдает, складки вниз опущены, какая-то уставшая».

Однако главное, что на лице у Юлии сияет улыбка, она явно чувствует себя счастливой и отдохнувшей. Напомним, Ковальчук 6 лет живет в браке с Алексеем Чумаковым. У пары подрастает дочь, которой уже два года, но малышку Алексей и Юлия подписчикам не показывают. Творческая пара часто гастролирует вместе. Недавно Ковальчук и Чумаков выступили на фестивале «Жара». До Баку они успели отдохнуть в Испании.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ЧумаковЮлия КовальчукЮлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Пьеро или Арлекин?»: Ковальчук примерила блузу с рукавами до колен
Интересно?
Поделись с друзьями: