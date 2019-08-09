«Пьеро или Арлекин?»: Ковальчук примерила блузу с рукавами до колен

Какую именно страну выбрала звездная семья для каникул, пока не известно. К публикации в Instagram Юлия Ковальчук не прикрепила местоположение, но по снимкам легко можно догадаться, что пара наслаждается жизнью, солнцем и морем. Скорее всего, речь идет об Испании, где супруги отдыхают регулярно.

Не забывает певица и экс-солистка группы «Блестящие» и о своих подписчиках. Традиционно продемонстрировав разные виды купальников, Ковальчук решила порадовать поклонников еще одним свежим снимком. Юлия собрала необычный look: голубые джинсы, блестящие босоножки и замысловатого кроя белая блуза. Отличительная особенность вещи — рукава. Они задрапированы крупными воланами и спускаются ниже колен.

«Наконец-то, сделала приличную фотографию, а то отдых в моем понимании либо отсутствие телефона рядом, либо вид ну очень отдыхающий», — написала в комментарии певица.

Женскую часть аудитории подписчиков певицы особенно заинтересовала блуза. «Ой, а руки-то где?», «Пьеро или Арлекин?», «Странная вещь», — откликнулись одни подписчики. Другие посетовали на то, что на лице Юлии заметны морщины: «Вы слишком худая, кожа лица страдает, складки вниз опущены, какая-то уставшая».

больше по теме Юлия Ковальчук в топе и шортах похвасталась испанским загаром Певица уехала отдыхать с семьей.

Однако главное, что на лице у Юлии сияет улыбка, она явно чувствует себя счастливой и отдохнувшей. Напомним, Ковальчук 6 лет живет в браке с Алексеем Чумаковым. У пары подрастает дочь, которой уже два года, но малышку Алексей и Юлия подписчикам не показывают. Творческая пара часто гастролирует вместе. Недавно Ковальчук и Чумаков выступили на фестивале «Жара». До Баку они успели отдохнуть в Испании.