Айза Анохина неожиданно для себя сменила цвет волос

Айза Анохина решила примерить новый образ. Светская львица, всегда предпочитавшая натуральные оттенки волос, радикально поменяла цвет волос.

Видео своего преображения бьюти-блогер поделилась с поклонниками в соцсети. На кадрах ролика она появляется в толстовке с прикрывающим голову капюшоном, стоя спиной к зрителю. Затем звезда поворачивается и демонстрирует распущенные волосы розового оттенка.

«Выкладываю свой новый цвет волос сейчас. Хотя я зарекалась, что никогда не буду делаться цветной, но мне жутко захотелось перемен», – призналась Айза.

Певица отметила, что новый имидж – не навсегда. Она просто воспользовалась оттеночной уходовой маской, которая вскоре смоется. Подписчицам Анохиной перемена в ее внешности пришлась по душе. Некоторые даже заявили, что теперь и сами хотят этот необычный цвет волос.

«Вауууу. Теперь тоже хочу краситься», «Кайф. Я тоже теперь хочу!», «Безумно красиво», «Да! Вам очень идет», «Круто! Очень нравится!», «Супер. Красотка», – пишут комментаторы блога.

Напомним, недавно Айза рассказала, что в ее семейной жизни начались проблемы. По словам девушки, она никак не может наладить отношения с супругом. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, пара в последнее время часто ссорится.