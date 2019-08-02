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Айза Анохина рассказала о новой серьезной ссоре с мужем

Светская львица не может наладить отношения с избранником.

Айза Анохина рассказала о новой серьезной ссоре с мужем
Айза Анохина. Фото: globallookpress.com

Айза Анохина вышла замуж четыре года назад. Она и ее избранник Дмитрий воспитывают общего сына Элвиса, а также старшего наследника светской львицы Сами. Долгое время поклонникам казалось, что в семейной жизни Айзы все хорошо, но недавно она заговорила о проблемах в отношениях с мужем.

Пара начала часто ссориться, о чем девушка рассказывает поклонникам в Instagram. Накануне Анохина в беседе с подписчиками ее блога сообщила о новом конфликте с Дмитрием. По словам Айзы, на сей раз она поругалась с мужчиной особенно серьезно. Такие ссоры случаются редко, но супруги в порыве гнева наговорили друг другу много крайне «неприятных вещей».

«И это так неправильно. Все потому, что человек – самое несовершенное существо планеты», – пишет Айза в «сториз».

Фото: Instagram@aizalovesam

В комментариях на своей страничке блогер оказалась более эмоциональной. Она заявила, что «больше никого не любит», а с мужчинами и любовью «завязала». Отметим, совсем недавно Анохина была твердо намерена сохранить семью. Поздравляя в соцсети мужа с 40-летием, она отметила, что не даст развалиться баку и сделает это ради детей.

«Для нас же самих и наших мальчиков, для которых мы являемся кумирами», – заявила девушка.

А как считаете вы? Удастся ли Айзе сохранить семью?

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Айза Анохина рассказала о новой серьезной ссоре с мужем
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