Михалкова объяснила, почему не смотрит на ценник, покупая одежду

Гардероб звезда «Уральских пельменей» формирует из вещей, которые действительно ей идут, а не находятся на пике моды.

Безупречность вкуса актрисы Юлии Михалковой редко у кого вызывает сомнения. Ее выходы в свет и новые фото в Сети практически всегда активно обсуждаются публикой. Звезда «Уральских пельменей» решила раскрыть тайну своего умения грамотно формировать гардероб.

Секретом она поделилась со своими подписчиками в Instagram. Юлия рассказала, что, выбирая в магазине одежду, не обращает внимания на ценник. Ей не важно дорого стоит платье или дешево, главное, чтобы наряд был женственным. А еще – она никогда не следует трендам. Михалкова призналась, что на самом деле ей любопытно наблюдать за модными тенденциями, но она их всегда хорошенько «фильтрует».

«Нужно во всем выделять то, что нравится именно тебе», — сказала Юлия.

Заметим, что свои бьюти-размышления артистка сопроводила трендовым платьем в горох, который сегодня на пике популярности.

Ранее Михалкова делилась с подписчиками своими двумя полезными привычками. Во-первых, она старается чаще улыбаться. И, во-вторых, звезда перед сном вспоминает все лучшее, что произошло за день. Так ей удается поддерживать хорошее настроение практически всегда.