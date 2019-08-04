Звездный стиль

Егор Крид устроил фотосессию с дорогим «Мерседесом» на Красной площади

Фанаты подозревают, что это новая машина звезды, и уже переписали ее номера.

Егор Крид устроил фотосессию с дорогим «Мерседесом» на Красной площади
Егор Крид не изменяет черному цвету. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Егор Крид, хоть и покинул музыкальный лейбл Black Star, а страсть к черному цвету не утратил. На свежей фотографии в Instagram он приехал на Красную площадь в Москве в черной одежде и на черном автомобиле Mercedes. Поклонники тут же стали спрашивать, купил ли он эту машину, и, если купил, то почему не скрыл номера на фотографии.

Напомним, в начале лета Егор объявил, что разыграет сведи подписчиков свой прежний «Гелендваген». После этого многие фанаты Крида думают, что сейчас он действительно хвастается новой машиной, так как избавился от старой.

Добавим, самый «лакомый» холостяк страны ушел от Тимати, заявив, что ему больше не нужен продюсер, — он готов сам нести ответственность за свою карьеру. Кстати, пока девушки от Калининграда до Владивостока мечтают о нем, Крид назвал главное качество своей будущей жены — ей ничего не должно быть надо от звезды.

Фанаты Егора Крида считают его идеальным мужчиной. А вы тоже так думаете?

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Егор КридКрасная площадьМерседес

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Егор Крид устроил фотосессию с дорогим «Мерседесом» на Красной площади
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