Егор Крид устроил фотосессию с дорогим «Мерседесом» на Красной площади

Фанаты подозревают, что это новая машина звезды, и уже переписали ее номера.

Егор Крид, хоть и покинул музыкальный лейбл Black Star, а страсть к черному цвету не утратил. На свежей фотографии в Instagram он приехал на Красную площадь в Москве в черной одежде и на черном автомобиле Mercedes. Поклонники тут же стали спрашивать, купил ли он эту машину, и, если купил, то почему не скрыл номера на фотографии.

Напомним, в начале лета Егор объявил, что разыграет сведи подписчиков свой прежний «Гелендваген». После этого многие фанаты Крида думают, что сейчас он действительно хвастается новой машиной, так как избавился от старой.

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Добавим, самый «лакомый» холостяк страны ушел от Тимати, заявив, что ему больше не нужен продюсер, — он готов сам нести ответственность за свою карьеру. Кстати, пока девушки от Калининграда до Владивостока мечтают о нем, Крид назвал главное качество своей будущей жены — ей ничего не должно быть надо от звезды.

Фанаты Егора Крида считают его идеальным мужчиной. А вы тоже так думаете?