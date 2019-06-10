Егор Крид готов распрощаться со своим дорогим автомобилем

Певец намерен отдать свой Гелендваген одному из подписчиков своей страницы в Instagram. Но при условие, что его пост-розыгрыш наберет 4 миллиона лайков и 100 тысяч комментариев.

Егор Крид удивил подписчиков неожиданным розыгрышем. Не в смешном понимании этого слова. Певец решил отдать свой Гелендваген, приобретенный в 2015 году, одному из поклонников. Автомобиль стоимостью в 9 миллионов рублей артист купил ещё во времена сотрудничества с Тимати и Black Star. После череды слухов и скандалов, Егор Крид не продлил контракт с лейблом, но смог оставить себе псевдоним. Возможно, избавление от машины — это в какой-то мере и прощание с напоминанием о конкретном музыкальном прошлом.

Егор Крид поставил условие: он отдаст автомобиль одному из подписчиков в Instagram, если его пост наберет 4 миллиона лайков и 100 тысяч комментариев. К слову, если такое случится, то Крид поставит рекорд по лайкам в России.

Один из комментариев под постом певца оставил Гусейн Гасанов. Блогер уверен, что машина достанется ему. О Гасанове заговорила пресса после того, как несколько месяцев назад он сам разыгрывал свой красный Гелендваген. За сутки на его страницу зашли 12 миллионов уникальных пользователей. Гасанов остался доволен результатом: на данный момент у него больше подписчиков, чем у Егора Крида. Некоторые пользователи Сети обвиняли блогера в махинациях, однако Гасанов заявил, что провел розыгрыш честно.

Также на пост Крида ответила Белла Торн. Голливудская актриса часто подает знаки внимания певцу. Она регулярно комментирует его посты в Instagram. «Просто потрясающе», — написала актриса. Поклонники до сих пор гадают, был ли роман между Егором Кридом и Беллой Торн.