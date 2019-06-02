«Ждем маму и папу»: Устинья и Фрол Малинины устроили пикник для родителей

Устинья и Фрол Малинины устроили для родителей импровизированный пикник. Вместе со своим братом-двойняшкой девушка замариновала шашлыки с овощами на шпажках и разделала рыбу под запекание на гриле. А ее брат Фрол тем временем подготовил мангал, занявшись углями.

«Ждем маму и папу! Гриль-вечеринка с семьей», — написала Устинья в своем микроблоге. «Молодцы! Правильно встречаете родителей», — отметила Эмма Малинина.

Еще в ноябре младшие дети Александра Малинина — сын Фрол и дочка Устинья — отпраздновали свое совершеннолетие. Дочка певца устроила праздник в одном из ресторанов на рублевке. Среди приглашенных гостей была замечена подруга Устиньи — дочка телеведущей Екатерины Одинцовой Дина Немцова и ее старший брат Никита Малинин.

В студии программы «Сегодня вечером» Эмма Малинина заверила, что редко бывает на светских раутах. И всегда появляется на публике исключительно с мужем. Максим Галкин подметил, что избранница Александра Николаевича не только стала спутницей его жизни, но и своего рода путеводным маячком. Сам певец с иронией добавил, что всегда называл жену «мое руководство». При этом артист уточнил, что не сразу решился завести с Эммой общих детей. На тот момент у него уже был сын Никита от предыдущих отношений.