Волочкова подчеркнула бронзовый загар белым купальником

Анастасия Волочкова продолжает отдыхать в любимой Греции на вилле у хороших друзей. Балерина постоянно меняет роскошные наряды, не забывая их демонстрировать своим многочисленным поклонникам в соцсети. На очередном эффектном снимке Анастасия предстала в белом раздельном купальнике, продемонстрировав на контрасте густой бронзовый загар и подтянутое тело.

«Прекрасное начало дня», — подписала снимок танцовщица и поклонники, глядя на солнечную картинку, с этим утверждением, конечно, согласились.

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Ранее звезда предупредила, что большинство ее фото с отдыха будут представлены в купальниках, ведь она в этой солнечной стране будет плавать и загорать. Артистка также с юмором заметила, что не в пальто же ей это делать, тем более, что многим подписчикам нравятся именно такие снимки.

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Зачем же, как справедливо заметила Волочкова, скрывать «красивое», «грациозное» тело! Знаменитость держит слово.