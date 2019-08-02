Звездный стиль

Волочкова подчеркнула бронзовый загар белым купальником

Балерина постоянно меняет свои роскошные наряды и яркие босоножки.

Волочкова подчеркнула бронзовый загар белым купальником
Анастасия Волочкова/instagram.com/volochkova_art/

Анастасия Волочкова продолжает отдыхать в любимой Греции на вилле у хороших друзей. Балерина постоянно меняет роскошные наряды, не забывая их демонстрировать своим многочисленным поклонникам в соцсети. На очередном эффектном снимке Анастасия предстала в белом раздельном купальнике, продемонстрировав на контрасте густой бронзовый загар и подтянутое тело.

«Прекрасное начало дня», — подписала снимок танцовщица и поклонники, глядя на солнечную картинку, с этим утверждением, конечно, согласились.

Ранее звезда предупредила, что большинство ее фото с отдыха будут представлены в купальниках, ведь она в этой солнечной стране будет плавать и загорать. Артистка также с юмором заметила, что не в пальто же ей это делать, тем более, что многим подписчикам нравятся именно такие снимки.

Зачем же, как справедливо заметила Волочкова, скрывать «красивое», «грациозное» тело!  Знаменитость держит слово.

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Анастасия ВолочковабалеринаГреция

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Волочкова подчеркнула бронзовый загар белым купальником
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