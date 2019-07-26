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Анастасия Волочкова рассказала, кто приучил ее к бане

По словам балерины, париться она обожает с детства.

Анастасия Волочкова рассказала, кто приучил ее к бане
Волочкова неравнодушна к бане/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что с детства неравнодушна к бане. По ее словам, к парной ее приучил отец, Юрий Волочков, примерно с тринадцати лет.

Анастасия Волочкова. Фото
Волочкова без ума от бани/globallookpress.com

Отец Волочковой ранее был профессиональным спортсменом по настольному теннису, а затем стал тренером. Он создавал для спортсменов прекрасные условия и важным фактором было восстановление как раз в бане. Тогда же к ней он приучил и дочь, которая сегодня порой выкладывает в соцсети снимки из парной.

Как сказала Волочкова, отец очень близкий для нее человек. Последние десять лет он почти не говорит, потому что перенес двойной инсульт. «Я помню была в Краснодаре на премьере «Корсар», когда узнала, что папа оказался в коме. Отменить спектакль я не могла. Находилась в состоянии стресса. Танцевала со слезами на глазах. Папа, к сожалению, не говорит все эти годы», — сказала балерина.

По словам звезды, она платила в свое время огромные деньги, чтобы мужчину выходили в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Сейчас балерина по возможности старается приезжать в гости к отцу.

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Тэги:

Анастасия ВолочковаБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Юрий Волочков

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Анастасия Волочкова рассказала, кто приучил ее к бане
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