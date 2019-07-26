Анастасия Волочкова рассказала, кто приучил ее к бане

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что с детства неравнодушна к бане. По ее словам, к парной ее приучил отец, Юрий Волочков, примерно с тринадцати лет.

Отец Волочковой ранее был профессиональным спортсменом по настольному теннису, а затем стал тренером. Он создавал для спортсменов прекрасные условия и важным фактором было восстановление как раз в бане. Тогда же к ней он приучил и дочь, которая сегодня порой выкладывает в соцсети снимки из парной.

Как сказала Волочкова, отец очень близкий для нее человек. Последние десять лет он почти не говорит, потому что перенес двойной инсульт. «Я помню была в Краснодаре на премьере «Корсар», когда узнала, что папа оказался в коме. Отменить спектакль я не могла. Находилась в состоянии стресса. Танцевала со слезами на глазах. Папа, к сожалению, не говорит все эти годы», — сказала балерина.

По словам звезды, она платила в свое время огромные деньги, чтобы мужчину выходили в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Сейчас балерина по возможности старается приезжать в гости к отцу.