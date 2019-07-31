«Выглядит очень молодо»: Васильев сделал комплимент Смеховой

Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники прокомментировал стиль и гардероб 51-летней Алики Смеховой. По словам историка моды, актриса выглядит значительно моложе своих лет. Знаменитость отдает себе отчет в том, какие наряды стоит выбирать для выхода в свет, выгодно подчеркивая плюсы своей фигуры.

«Алика Смехова выглядит очень молодо. Но сейчас такой тренд. Все хотят выглядеть гораздо моложе своих лет, гораздо стройнее, гораздо свежее», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подметил, что Смехова относится к категории тех женщин, которым необходимо всегда выглядеть молодо. И в этом, по мнению историка моды, актриса преуспела. Васильев напомнил, что у знаменитости была бурная молодость — несколько браков и ярких романов. А сейчас Алика воспитывает двоих сыновей и старается не афишировать личную жизнь.

«Мне кажется, если ей понравится какой-то мужчина, то она сможет заполучить его в два счета», — уверен соведущий Эвелины Хромченко.

Оценивая гардероб актрисы, историк моды подметил, что Алика всегда смело вносит тренды в массы. Васильев считает, что ей все же не стоит забывать о том, что она в первую очередь артистка.

«Обувь Смеховой очень однотипна, она вся в определенном жанре — Алика обожает платформы. А я бы рекомендовал носить что-то изящное», — добавил Васильев.

Ведущий программы «Модный приговор» не упустил из виду и то, что актриса отдает предпочтение блесткам, открытым платьям. Однако женщинам за пятьдесят историк моды советует отказаться от подобных нарядов, которые лишь подчеркнут возраст.