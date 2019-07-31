Звездный стиль

«Выглядит очень молодо»: Васильев сделал комплимент Смеховой

Историк моды оценил гардероб 51-летней актрисы.

«Выглядит очень молодо»: Васильев сделал комплимент Смеховой
Алика Смехова (Фото: Globallookpress.com)

Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники прокомментировал стиль и гардероб 51-летней Алики Смеховой. По словам историка моды, актриса выглядит значительно моложе своих лет. Знаменитость отдает себе отчет в том, какие наряды стоит выбирать для выхода в свет, выгодно подчеркивая плюсы своей фигуры.

«Алика Смехова выглядит очень молодо. Но сейчас такой тренд. Все хотят выглядеть гораздо моложе своих лет, гораздо стройнее, гораздо свежее», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подметил, что Смехова относится к категории тех женщин, которым необходимо всегда выглядеть молодо. И в этом, по мнению историка моды, актриса преуспела. Васильев напомнил, что у знаменитости была бурная молодость — несколько браков и ярких романов. А сейчас Алика воспитывает двоих сыновей и старается не афишировать личную жизнь.

«Мне кажется, если ей понравится какой-то мужчина, то она сможет заполучить его в два счета», — уверен соведущий Эвелины Хромченко.

Оценивая гардероб актрисы, историк моды подметил, что Алика всегда смело вносит тренды в массы. Васильев считает, что ей все же не стоит забывать о том, что она в первую очередь артистка.

«Обувь Смеховой очень однотипна, она вся в определенном жанре — Алика обожает платформы. А я бы рекомендовал носить что-то изящное», — добавил Васильев.

Ведущий программы «Модный приговор» не упустил из виду и то, что актриса отдает предпочтение блесткам, открытым платьям. Однако женщинам за пятьдесят историк моды советует отказаться от подобных нарядов, которые лишь подчеркнут возраст.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ВасильевАлика Смеховазвездный стильмода и стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Выглядит очень молодо»: Васильев сделал комплимент Смеховой
Интересно?
Поделись с друзьями: