Смехова в алом платье поддержала моду на трендовый горошек

Актриса театра и кино — 51-летняя Алика Смехова — опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, поддержав весенне-летний тренд. Будучи мамой двоих сыновей, знаменитость старается следить за всеми модными новинками. В гардеробе артистки нашлось место для алого платья в белый горошек. Именно о таком сочетании тонов в интервью Teleprogramma.pro говорила тренд-аналитик Катерина Гершуни.

«Сегодня горох на пике популярности. Лучше всего выбирать темные «горошинки» на светлом фоне. Благодаря подобному контрасту ощущается мягкость и нежность. В моде также белый горошек на алом», — отметила стилист.

Ранее «гороховые» платья примеряли Марина Юдашкина, актриса Анастасия Макеева, Ксения Собчак, Анна Михайловская, Виктория Лопырева, Мария Кожевникова, Алсу, Регина Тодоренко и многие другие.

Актриса позировала в алом платье в белый горошек. Свой образ она дополнила крупными бусами и сабо на плоской подошве. В недавнем интервью Алика рассказала о том, что ее старший сын — 19-летний Артем — учится на втором курсе Плехановского института. Кроме того, юноша пробует себя в качестве рэп-исполнителя: записывает треки, сам придумывает музыку и тексты. Также актриса воспитывает одиннадцатилетнего Макара, он окончил пятый класс. Мальчик увлекается бразильской борьбой, джиу-джитсу, а также берет уроки игры на фортепиано.