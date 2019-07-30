Звездный стиль

Ирина Пегова устроила домашнюю фотосессию в ночной сорочке

Актриса поделилась с поклонниками в соцсети новыми снимками и рассказала, как находит гармонию с собой.

Ирина Пегова устроила домашнюю фотосессию в ночной сорочке
Ирина Пегова. Фото: globallookpress.com

Ирина Пегова любит делиться с поклонниками в соцсети кадрами из своей жизни. Актриса регулярно публикует в Instagram позитивные селфи, кадры из тренировок и путешествий.

Как призналась Ирина, иногда, в современном мире, где так много правил и ограничений, сложно радоваться каждому новому дню. Но иногда, чтобы найти гармонию с собой, нужно не обращать внимания на установки, которые внушает общество, и оставаться в одиночестве, прислушиваясь к собственным ощущениям.

Накануне актриса так и сделала. Проснувшись утром, она полдня не выбиралась из кровати и не снимала любимую ночную сорочку. Эти рассуждения в соцсети Пегова сопроводила снимками, на которых она запечатлена в той самой сорочке и шелковом халате в домашней обстановке гостиничного номера.

«Короче, необходимо снять всю эту шелуху и осознать, что наше, настоящее, а что – лишнее. Что вдохновляет и напитывает нас энергией, а что только сдерживает и загоняет в рамки шаблонов и предрассудков», – пишет актриса.

Напомним, Ирина не комплексует по поводу своей внешности. Она не скрывает ни лишний вес, ни морщинки на лице, а здоровье и красоту поддерживает при помощи правильного питания и физических нагрузок. Как и многие звезды, Пегова старается быть естественной во всем.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актрисаИрина ПеговаИрина Пегова фотофотографии Ирины Пеговой

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ирина Пегова устроила домашнюю фотосессию в ночной сорочке
Интересно?
Поделись с друзьями: