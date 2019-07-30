Ирина Пегова устроила домашнюю фотосессию в ночной сорочке

Актриса поделилась с поклонниками в соцсети новыми снимками и рассказала, как находит гармонию с собой.

Ирина Пегова любит делиться с поклонниками в соцсети кадрами из своей жизни. Актриса регулярно публикует в Instagram позитивные селфи, кадры из тренировок и путешествий.

Как призналась Ирина, иногда, в современном мире, где так много правил и ограничений, сложно радоваться каждому новому дню. Но иногда, чтобы найти гармонию с собой, нужно не обращать внимания на установки, которые внушает общество, и оставаться в одиночестве, прислушиваясь к собственным ощущениям.

Накануне актриса так и сделала. Проснувшись утром, она полдня не выбиралась из кровати и не снимала любимую ночную сорочку. Эти рассуждения в соцсети Пегова сопроводила снимками, на которых она запечатлена в той самой сорочке и шелковом халате в домашней обстановке гостиничного номера.

«Короче, необходимо снять всю эту шелуху и осознать, что наше, настоящее, а что – лишнее. Что вдохновляет и напитывает нас энергией, а что только сдерживает и загоняет в рамки шаблонов и предрассудков», – пишет актриса.

Напомним, Ирина не комплексует по поводу своей внешности. Она не скрывает ни лишний вес, ни морщинки на лице, а здоровье и красоту поддерживает при помощи правильного питания и физических нагрузок. Как и многие звезды, Пегова старается быть естественной во всем.