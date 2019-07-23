Портретное селфи: 41-летняя Пегова не комплексует из-за морщинок

Актриса вполне довольна своей внешностью: на отдыхе в Ницце знаменитость показывала себя и без макияжа.

41-летняя Ирина Пегова не скрывает: она всегда была довольна тем, как выглядит. Актриса театра и кино не видела смысла переживать из-за фигуры и природных данных — ни в юности, когда она была очень худой, ни в более зрелом возрасте, после появления пышных форм. При этом знаменитость старалась питаться правильно, не забывая о физических нагрузках. Так, после поездки во Францию актриса возобновила утренние пробежки. Проводя июльские каникулы в Ницце, она не отказывала себе в мучном. По утрам Ирина могла полакомиться свежими круассанами в пекарне.

На личной страничке в Instagram актриса опубликовала свежий снимок, отметив, что этим утром она не только успела выйти на пробежку по набережной Фонтанки, но и сходила на педикюр.

В свои 41 год актриса не стесняется публиковать селфи без ретуши, показывая возрастные изменения: небольшие мимические морщинки под глазами и пигментные пятнышки. А на отдыхе в Ницце Ирина появлялась на пляже и без макияжа. Пегова отдает предпочтение естественности, как и другие знаменитости, среди которых Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Настасья Самбурская, Альбина Джанабаева.