Звездный стиль

Литвинова предпочла ретро-образ для прогулки по Парижу

Актриса в очередной раз продемонстрировала утонченное чувство стиля.

Литвинова предпочла ретро-образ для прогулки по Парижу
Рената Литвинова / global look press

В самый разгар лета Рената Литвинова решила уехать из прохладной Москвы в горячий Париж. Именно французская столица последние дни бьет все температурные рекорды.

Для прогулки по французской столице икона стиля выбрала необычный ретро-образ. 52-летняя Литвинова надела шелковое платье в пол с цветочным узором от своего любимого бренда Balenciaga, дополнив наряд солнцезащитными очками и укладкой в стиле 40-х годов.

Чтобы подчеркнуть свой винтажный образ, актриса даже сфотографировалась на фоне ретро-автомобиля и наложила на снимок черно-белый фильтр.

«Наш авто в Париже)», — коротко подписала кадр на личной странице в Instagram Рената Литвинова.

Поклонники не смогли пройти мимо такой художественной фотографии любимой актрисы, где каждая деталь подобрана со вкусом.

«Красивая фотография», «Ай, как красиво!!!», «Мегаженственна!», «Волшебно как», «Какая прелесть с ромашками», «Богиня», — отметили подписчики в комментариях.

Рената Литвинова любит удивлять поклонников разными амплуа. Так, недавно актриса показала кадр, на котором она предстала в образе Малефисенты на съемочной площадке своего нового фильма.

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Тэги:

Balenciagaмодный образПарижРената Литвиноваретроретро-фото

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Литвинова предпочла ретро-образ для прогулки по Парижу
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