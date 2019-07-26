Литвинова предпочла ретро-образ для прогулки по Парижу

Актриса в очередной раз продемонстрировала утонченное чувство стиля.

В самый разгар лета Рената Литвинова решила уехать из прохладной Москвы в горячий Париж. Именно французская столица последние дни бьет все температурные рекорды.

Для прогулки по французской столице икона стиля выбрала необычный ретро-образ. 52-летняя Литвинова надела шелковое платье в пол с цветочным узором от своего любимого бренда Balenciaga, дополнив наряд солнцезащитными очками и укладкой в стиле 40-х годов.

Чтобы подчеркнуть свой винтажный образ, актриса даже сфотографировалась на фоне ретро-автомобиля и наложила на снимок черно-белый фильтр.

«Наш авто в Париже)», — коротко подписала кадр на личной странице в Instagram Рената Литвинова.

Поклонники не смогли пройти мимо такой художественной фотографии любимой актрисы, где каждая деталь подобрана со вкусом.

«Красивая фотография», «Ай, как красиво!!!», «Мегаженственна!», «Волшебно как», «Какая прелесть с ромашками», «Богиня», — отметили подписчики в комментариях.

Рената Литвинова любит удивлять поклонников разными амплуа. Так, недавно актриса показала кадр, на котором она предстала в образе Малефисенты на съемочной площадке своего нового фильма.