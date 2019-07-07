Литвинова предстала в образе Малифисенты на съемочной площадке

Совсем скоро Рената Литвинова будет готова представить свою работу — фильм «Северный ветер». По предварительным данным, картина выйдет на экраны зимой 2019 года. А пока что сюжет и дата выхода фильма держатся в строжайшем секрете. Известно лишь, что в «Северном ветре» сыграют сама Литвинова, ее дочь Ульяна, Светлана Ходченкова и многие другие известные актеры.

Говорят, что кинокартина станет экранизацией спектакля-фантасмагории под названием «Северный ветер», режиссером которого также стала актриса.

В этот раз Рената решила поделиться редким кадром со съемок фильма, которые проходили осенью прошлого года. На фотографии 52-летняя актриса позирует в черном платье на фоне фантазийного снежного леса. В макияже звезды выделены скулы. На этом снимке Литвинова сильно напоминает Малифисенту или Снежную королеву.

«В целом человек смертен, но здесь на плёнке фильма — я бессмертна и неуязвима», — подписала артистка атмосферное фото у себя в Instagram.

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«Снежная королева», «Волшебница», «Дива», «Малифисента», — реакция поклонников не заставила себя ждать. Некоторые подписчики также отметили, что ждут-не дождутся выхода новой картины Ренаты Литвиновой.