Звездный стиль

Пригожин показал, в каких нарядах Валерия покоряла зрителей на «Жаре»

За один вечер звезда появилась на сцене в четырех разных костюмах.

Пригожин показал, в каких нарядах Валерия покоряла зрителей на «Жаре»
Валерия в Баку выступила в четырех разных нарядах/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram похвастался разнообразными нарядами своей супруги, певицы Валерии, в которых она появилась на фестивале «Жара» в первый вечер. Яркая исполнительница примерила сразу четыре платья, каждое из которых по-своему оригинально и красиво.

«Четыре образа и все за один день и все на фестивале «Жара». Впереди еще много всего интересного», — заявил Иосиф Пригожин. Надо отметить, что его супруга появлялась на сцене в четырех нарядах на любой вкус.

Фестиваль «Жара» по традиции проходит в столице Азербайджана Баку. Сюда традиционно съехались известные артисты. Главным идейным вдохновителем и организатором фестиваля является музыкант Эмин Агаларов.

Добавим, что до выступления в Азербайджане буквально несколько дней назад Валерия выступала на Дне металлурга в Норильске. Вместе с ней «на край света» прилетел и ее супруг Иосиф Пригожин. Он делился видеозаписью. На кадрах можно было увидеть, как в три часа ночи Валерия занималась в спортивном зале после выступления.

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ВалерияИосиф ПригожинНорильскфестиваль "Жара" в БакуЭмин Агаларов

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Пригожин показал, в каких нарядах Валерия покоряла зрителей на «Жаре»
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