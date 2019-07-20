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Пригожин рассказал о творческих расходах Валерии

По словам продюсера, его супруга тратит около пяти миллионов рублей каждый месяц.

Пригожин рассказал о творческих расходах Валерии
Пригожин оценил расходы Валерии/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о творческих расходах своей жены певицы Валерии. По его словам, за последний месяц она инвестировала в песню, аранжировку и клип сумму порядка 3,5 миллионов рублей. «Чтобы тартегировать всю эту историю нужно потратить еще полтора миллиона рублей. Любое произведение требует вложения от 3,5 до 4,5 рублей в месяц. А плюс телевизионные съемки! Одна такая для артистки составляет в районе 150 тысяч рублей», — заявил Иосиф Пригожин.

Валерия
Валерия тратит приличные суммы каждый месяц на творчество/globallookpress.com

Как отметил продюсер, все артисты выживают благодаря концертной деятельности. Без нее было бы совсем плохо. При этом он сказал, что артисты – живые люди, которым порой нужен отпуск. Находясь в нем, необходимо содержать свой коллектив. Кроме того, как он заявил, у многих артистов по несколько детей, которых также надо содержать. Как уверяет Пригожин, Москва очень дорогой город, поэтому многие артисты живут в кредит.

Пригожин заявил, что чистый доход российских звёзд сегодня не превышает трети от их заработка. А иногда артисты довольствуются всего десятью процентами. Также продюсер отметил, что все расходы артисты несут сами. Огромные деньги уходят на содержание музыкальных коллективов. По его словам, в каждой команде с артистом работает в среднем 20 человек, а у Филиппа Киркорова и вовсе 70. Причем всех содержит поп-король, сообщает nsn.fm.

Добавим, что Иосиф Пригожин уже много лет занимается продюсированием своей супруги Валерии. Не так давно семейная пара, как раз была в отпуске. Звезды посетили Исландию, где любовались природой этой сказочной и очень необычной этой страны.

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Тэги:

ВалерияИосиф ПригожинИсландияФилипп Киркоров

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Пригожин рассказал о творческих расходах Валерии
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