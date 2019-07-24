73-летняя Хелен Миррен в ярком платье стала звездой кинопремьеры

Актриса затмила всех на красной ковровой дорожке в Лондоне перед показом боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу».

В столице Великобритании состоялась премьера боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» режиссера Дэвида Литча. Своим присутствием мероприятие почтили Ванесса Кирби, Джейсон Стейтем, Идрис Эльба, Хелен Миррен и многие другие.

Что касается 73-летней актрисы, то для кинопремьеры в Лондоне она надела яркое платье в зелено-розовых тонах от Eponine, дополнив свой элегантный образ бриллиантовыми украшениями David Morris и розовыми туфлями на небольшом каблуке.

В таком наряде 73-летняя Миррен стала настоящей звездой красной ковровой дорожки.

Фотографии с кинопремьеры в Лондоне с участием актрисы уже появились на страницах в соцсети Instagram, посвященных ее персоне.

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Напомним, что в июне Хелен Миррен сменила прическу. Вместо каре она сделала себе стильный удлиненный боб. В таком виде актриса появилась 20 июня на торжественном вечере в Париже, который был посвящен памяти легендарного кутюрье Карла Лагерфельда.