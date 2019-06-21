Сменившая стрижку Хелен Миррен почтила память Лагерфельда

Хелен Миррен прилетела в Париж, чтобы почтить память Карла Лагерфельда. На вечере, прошедшем в Grand Palais в четверг, 20 июня, актриса со сцены прочла отрывок из мемуаров легендарного кутюрье под аккомпанемент скрипки.
Для творческого вечера «Карл навсегда» 73-летняя Миррен выбрала черный брючный костюм и белую рубашку — именно такой стиль в одежде предпочитал покойный дизайнер. Завершила стильный образ актрисы новая прическа — удлиненный боб.
Дополнительную пикантность образу придала яркая помада, которая выгодно контрастировала с белыми волосами Хелен.
The gallery has been updated with a few pictures of #HelenMirren at yesterday event «Karl For Ever» At Le Grand Palais, celebrating the icon of fashion who passed away a few months ago. Take a look and enjoy them!
📸 https://t.co/pEUSDktcjL#helenmirrenrocksmyworld pic.twitter.com/Nb78EhxBfS
— Enchanting Helen Mirren (@helenmirrenorg) 21 июня 2019 г.
Актриса прочла отрывок из мемуаров Лагерфельда «Мир по правилам Карла». Ее выступление проходило под музыку — на инструменте играл близкий друг модельера Чарли Сим.
После окончания выступления Хелен подняла над собой книгу дизайнера, отдав честь мэтру фэшн-индустрии.
На мероприятии также присутствовали такие звезды, как Тильда Суинтон, Кара Деливинь, Фаррелл Уильямс и издатель Vogue Анна Винтур.