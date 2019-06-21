Звездный стиль

Сменившая стрижку Хелен Миррен почтила память Лагерфельда

Актриса выступила в Париже на вечере, посвященном легендарному кутюрье.

Сменившая стрижку Хелен Миррен почтила память Лагерфельда
Хелен Миррен сделала новую прическу. Фото: Global Look Press

Хелен Миррен прилетела в Париж, чтобы почтить память Карла Лагерфельда. На вечере, прошедшем в Grand Palais в четверг, 20 июня, актриса со сцены прочла отрывок из мемуаров легендарного кутюрье под аккомпанемент скрипки.

Для творческого вечера «Карл навсегда» 73-летняя Миррен выбрала черный брючный костюм и белую рубашку — именно такой стиль в одежде предпочитал покойный дизайнер. Завершила стильный образ актрисы новая прическа — удлиненный боб.

Дополнительную пикантность образу придала яркая помада, которая выгодно контрастировала с белыми волосами Хелен.

Актриса прочла отрывок из мемуаров Лагерфельда «Мир по правилам Карла». Ее выступление проходило под музыку — на инструменте играл близкий друг модельера Чарли Сим.

После окончания выступления Хелен подняла над собой книгу дизайнера, отдав честь мэтру фэшн-индустрии.

На мероприятии также присутствовали такие звезды, как Тильда Суинтон, Кара Деливинь, Фаррелл Уильямс и издатель Vogue Анна Винтур.

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Карл Лагерфельдновая прическасмена имиджаХелен Миррен

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Сменившая стрижку Хелен Миррен почтила память Лагерфельда
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