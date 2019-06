Сменившая стрижку Хелен Миррен почтила память Лагерфельда

Хелен Миррен прилетела в Париж, чтобы почтить память Карла Лагерфельда. На вечере, прошедшем в Grand Palais в четверг, 20 июня, актриса со сцены прочла отрывок из мемуаров легендарного кутюрье под аккомпанемент скрипки.

Для творческого вечера «Карл навсегда» 73-летняя Миррен выбрала черный брючный костюм и белую рубашку — именно такой стиль в одежде предпочитал покойный дизайнер. Завершила стильный образ актрисы новая прическа — удлиненный боб.

Дополнительную пикантность образу придала яркая помада, которая выгодно контрастировала с белыми волосами Хелен.

The gallery has been updated with a few pictures of #HelenMirren at yesterday event «Karl For Ever» At Le Grand Palais, celebrating the icon of fashion who passed away a few months ago. Take a look and enjoy them!

