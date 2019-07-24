По-домашнему: Самбурская позировала в бигуди и без макияжа

32-летняя Настасья Самбурская приняла участие в новой импровизированной фотосессии, представ в неожиданном для себя образе — домохозяйки. В кадре актриса из сериала «Универ. Новая общага» позирует в бигуди и без косметики. В качестве реквизита девушка использовала банку с лечо, напомнив подписчицам о закрутках на зиму. В качестве домашней одежды Настасья отдала предпочтение халату, не забыл и про фартук.

«Вернулась из отпуска. Пора и закрутки закатывать», — добавила актриса.

Ранее в интервью для YouTube-проекта «Пятница с Региной» Настасья Самбурская говорила о том, что ей вполне достаточно ее творчества, съемок и репетиций. Пока актриса не видит себя в иной ипостаси. По словам Настасьи, она еще не встретила такого мужчину, ради которой ей было захотелось кардинально изменить свою жизнь — родить ребенка и довольствоваться лишь семьей. Поэтому роль домохозяйки вряд ли бы пришлась Самбурской по вкусу. Девушка привыкла к финансовой независимости.