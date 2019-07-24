Звездный стиль

По-домашнему: Самбурская позировала в бигуди и без макияжа

Девушка предстала в новой фотосессии в непривычном для себя образе.

По-домашнему: Самбурская позировала в бигуди и без макияжа
Настасья Самбурская (Фото: Globallookpress.com)

32-летняя Настасья Самбурская приняла участие в новой импровизированной фотосессии, представ в неожиданном для себя образе — домохозяйки. В кадре актриса из сериала «Универ. Новая общага» позирует в бигуди и без косметики. В качестве реквизита девушка использовала банку с лечо, напомнив подписчицам о закрутках на зиму. В качестве домашней одежды Настасья отдала предпочтение халату, не забыл и про фартук.

«Вернулась из отпуска. Пора и закрутки закатывать», — добавила актриса.

Настасья Самбурская в бигудях и халатике предстала в образе домохозяйки. (Фото: Instagram.com/samburskaya)

Ранее в интервью для YouTube-проекта «Пятница с Региной» Настасья Самбурская говорила о том, что ей вполне достаточно ее творчества, съемок и репетиций. Пока актриса не видит себя в иной ипостаси. По словам Настасьи, она еще не встретила такого мужчину, ради которой ей было захотелось кардинально изменить свою жизнь — родить ребенка и довольствоваться лишь семьей. Поэтому роль домохозяйки вряд ли бы пришлась Самбурской по вкусу. Девушка привыкла к финансовой независимости.

«Мне не нужно, чтобы меня обеспечивали. Моя природа категорически против этих стереотипов… У меня нет цели родить для себя. Мне для меня лично ребенок не нужен. Я себя в творчестве прекрасно ощущаю», — призналась Настасья.

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По-домашнему: Самбурская позировала в бигуди и без макияжа
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