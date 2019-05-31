«У меня нет цели родить для себя»: Самбурская высказалась о материнстве

Актриса призналась, что сейчас рядом с ней нет того мужчины, за которого она захотела бы выйти замуж.

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» — 32-летняя Настасья Самбурская — на шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной» затронула личные темы. Супруга музыканта Влада Топалова спросила свою гостью об отношениях с противоположным полом, и в ответ девушка призналась, что сейчас рядом с ней нет того мужчины, с которым она захотела бы создать семью и завести общих детей. При этом Настасья заверила телеведущую в том, что она не планирует рожать и только для себя.

По словам актрисы, именно окружающие хотят, чтобы рядом с ней был мужчина. А она сама чувствует себя вполне гармонично и без спутника жизни.

больше по теме Муж 48-летней Леры Кудрявцевой развлекает дочь спортивной разминкой по утрам Хоккеист Игорь Макаров не пропускает тренировку даже на отдыхе.

«Мне не нужно, чтобы меня обеспечивали. Моя природа категорически против этих стереотипов. Я не вижу человека, с котором я была бы готова вступить в брак. И начать рожать детей. У меня нет цели родить для себя. Мне для меня лично ребенок не нужен. Я себя в творчестве прекрасно ощущаю», — призналась Настасья.

В одном из своих интервью актриса уже упоминала о непростых отношениях с близкими. Самбурская утверждала, что отец поднимал на нее руку, а мама просто старалась не вмешиваться. Настасья привыкла рассчитывать только на собственные силы. Даже сейчас в трудную минуту она обращается к друзьям, а не к родителям.