Звездный стиль

Васильев раскритиковал гардероб Яны Кошкиной за «вульгарность»

Историк моды посоветовал телеведущей сменить имидж.

Васильев раскритиковал гардероб Яны Кошкиной за «вульгарность»
Яна Кошкина (Фото: Instagram.com/yana_koshkina_official)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники прокомментировал гардероб телеведущей Яны Кошкиной, раскритиковав наряды актрисы за излишнюю «вульгарность». По мнению историка моды, девушке не помешало было сменить имидж, отказавшись от нарядов с внушительным декольте.

При этом Васильев подметил, что Яна обладает эффектной кукольной внешностью и несомненно выдающимся бюстом.

«Хвалить гардероб Яны не могу, потому что в нем есть наряды абсолютно безвкусные. Она нередко одевается и выглядит вульгарно. Поэтому Яна и получает так много ролей женщин-мотыльков, которые летят на свет от одного мужского цветка к другому, опыляя их своей красотой. Артистическая карьера ее будет развиваться в этих рамках, пока она молода», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Историк моды критично отнесся к образам девушки. Оценивая гардероб Яны, историк моды не оставил без внимания алое полупрозрачное платье, в котором она появилась на pre-party премии «ЖАРА Music Awards 2019».

«Яркий пример вульгарности. Этот образ я бы описал так: ночной клуб на Красном море, танцы живота», — добавил соведущий Эвелины Хромченко.

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Александр Васильевзвездный стильЯна Кошкина

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Васильев раскритиковал гардероб Яны Кошкиной за «вульгарность»
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