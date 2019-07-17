Звездный стиль

Васильев похвалил чувство стиля Джанабаевой

Историк моды подметил, что каждый свой образ возлюбленная Меладзе продумывает до мелочей.

Васильев похвалил чувство стиля Джанабаевой
Валерий Меладзе с супругой Альбиной Джанабаевой (Фото: Globallookpress.com)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев не оставил без внимания гардероб экс-солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой. Историк моды подметил, что возлюбленная певца Валерия Меладзе неоднократно появлялась на съемочной площадке «Модного приговора», замещая его соведущую Надежду Бабкину. Сам Васильев горд знакомством с исполнительницей и без преувеличения заявляет, что Альбина — истинная красотка, которая знает себе цену.

«Когда-то, глядя на образы актрисы Ирины Безруковой, я отметил, что ей не хватает в нарядах чего-то эдакого, и предложил добавить немного «перца». А вот у Альбины с «перцем» все в порядке. И это меня совсем не удивляет. Ведь она была когда-то солисткой группы «ВИА Гра», как Вера Брежнева, Надежда Грановская, Анна Седокова», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Историк моды заметил, что на сцене певица могла себе позволить гораздо более смелые наряды, нежели сейчас. Васильев не сомневается, что Джанабаева, как и любая другая женщина, хочет одним своим появлением производить впечатление на возлюбленного. Соведущий Эвелины Хромченко предполагает, что Альбина старается выбирать только те наряды, которые нравятся Меладзе.

«Да, я думаю, Валерий просто гордится такой красавицей-женой. Альбина же держит его в тонусе. И подогревает градус интереса к себе у публики», — добавил историк моды.

Оценивая гардероб певицы, ведущий программы «Модный приговор» отметил, что Альбине идут красные и телесные оттенки, а также зеленая и золотистая палитра. По мнению Васильева, Джанабаева умеет комбинировать обувь и аксессуары, обладая врожденным вкусом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ВасильевАльбина Джанабаевазвездный стильПрограмма "Модный приговор"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Васильев похвалил чувство стиля Джанабаевой
Интересно?
Поделись с друзьями: