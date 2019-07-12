Эмма Малинина рассказала, как сохранить красоту и здоровье в 60 лет

Поклонники часто интересуются, как супруге российского певца удается так хорошо выглядеть в 57 лет.

Эмма Малинина в свои 57 лет успевает и сохранять красоту и молодость, а также быть хорошей женой и мамой. Совсем недавно супруга российского музыканта решила завести в своем Instagram специальную рубрику, в которой она будет делиться с подписчиками секретами красоты и здоровья.

Многие поклонники давно интересуются, как Эмме Валентиновне удается так хорошо и свежо выглядеть в 57 лет. Малинина решила ответить на этот вопрос и сразу дать несколько рекомендаций по этому поводу.

«Выглядеть молодо и быть здоровым в 60 это не подарок, а ежедневная системная работа над собой», — отметила супруга российского певца на своей странице в Instagram.

Эмма Валентиновна написала о важности профилактики и ранней диагностике заболеваний, правильного питания и употребления в пищу полезных продуктов и необходимых для организма пищевых добавок, детокса, физической нагрузки. Еще одним условием для сохранения молодости и красоты Малинина назвала умение продуктивно работать и хорошо отдыхать.

Подписчики поблагодарили супругу Александра Малинина за ценные советы и в очередной раз восхитились тем, как она выглядит в своем возрасте.

Напомним, ранее Эмма Валентиновна рассказала о своем отношении к недоброжелателям и хейтерам.