Мерьем Узерли надела мини-шорты поверх капроновых колготок

35-летняя Мерьем Узерли помимо съемок в различных телесериалах принимает участие и в фотосессиях. Отправившись в Германию, актриса из сериала «Великолепный век» не упустила случая пополнить личное портфолио свежими кадрами. Девушка выбрала тематическую городскую съемку в Берлине, выбрав в качестве локации лестницу на фоне стены с граффити.

В кадре партнерша Халита Эргенча из сериала «Великолепный век» предстала в облегающем легком джемпере и черных мини-шортах, которые актриса надела поверх капроновых колготок. Свой образ Мерьем дополнила полусапожками на шнуровке с небольшим каблучком. Снимок девушки был сделан в движении, когда актриса спускалась по лестнице.

Ранее Мерьем Узерли делилась домашним фото без макияжа. В повседневной жизни актриса не так часто пользуется косметикой, отдавая предпочтение естественности. Мерьем одна воспитывает дочку Лару, в феврале малышке исполнилось пять лет. Примечательно, что после того, как актриса покинула сериал «Великолепный век», она сохранила дружеские отношения с партнершами по съемочной площадке, среди которых Нур Феттахоглу (Махидевран-султан), Сельма Эргеч (Хатидже-султан) и Селен Озтюрк (Гюльфем).