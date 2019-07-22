Звездный стиль

19-летняя Стеша Маликова прогулялась в Портофино в небесно-голубом платье

Дочь российского музыканта продолжает делиться живописными снимками из своего путешествия по Европе. На этот раз из Италии.

19-летняя Стеша Маликова прогулялась в Портофино в небесно-голубом платье
Стеша Маликова / www.instagram.com/steshamalikova/

Лето в самом разгаре, и российские знаменитости разъехались по разным уголкам мира, откуда они с удовольствием делятся живописными фотографиями с отдыха. Стеша Маликова уже несколько недель находится в Европе. Сначала дочь российского музыканта наслаждалась летними деньками на Лазурном берегу во Франции, а затем переместилась в Италию.

19-летняя девушка посетила Портофино и рассказала, что она последние несколько лет мечтала приехать в эту маленький итальянский городок и вот, наконец, ее желание сбылось.

В этот раз Маликова поделилась у себя на странице в Instagram очередным живописным снимком из Италии, где она позирует в женственном небесно-голубом платье с оголенными плечами на фоне моря. Ее элегантный образ дополнили массивные сережки в тон платья.

«Есть жизнь и без инстаграма, но с инстаграмом лучше!» — подписала новое фото дочь Дмитрия Маликова.

Поклонники не оставили молодую девушку без комплиментов.

«Ты неповторимая», «Стеша — незабудка», «Как тебе идет это платье», «Прямо звезда из Голливуда, у Стеши большое будущее в шоу-бизнесе», «Какая ты красивая», «Стефания, вы такая красивая, просто глаз не оторвать», «Стешенька, до чего же ты божественно хороша, великолепна… в голубом…Богиня!» — отметили подписчики в комментариях.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Италиямодный образплатьеСтефания МаликоваСтеша Маликова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
19-летняя Стеша Маликова прогулялась в Портофино в небесно-голубом платье
Интересно?
Поделись с друзьями: