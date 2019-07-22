19-летняя Стеша Маликова прогулялась в Портофино в небесно-голубом платье

Дочь российского музыканта продолжает делиться живописными снимками из своего путешествия по Европе. На этот раз из Италии.

Лето в самом разгаре, и российские знаменитости разъехались по разным уголкам мира, откуда они с удовольствием делятся живописными фотографиями с отдыха. Стеша Маликова уже несколько недель находится в Европе. Сначала дочь российского музыканта наслаждалась летними деньками на Лазурном берегу во Франции, а затем переместилась в Италию.

19-летняя девушка посетила Портофино и рассказала, что она последние несколько лет мечтала приехать в эту маленький итальянский городок и вот, наконец, ее желание сбылось.

В этот раз Маликова поделилась у себя на странице в Instagram очередным живописным снимком из Италии, где она позирует в женственном небесно-голубом платье с оголенными плечами на фоне моря. Ее элегантный образ дополнили массивные сережки в тон платья.

«Есть жизнь и без инстаграма, но с инстаграмом лучше!» — подписала новое фото дочь Дмитрия Маликова.

Поклонники не оставили молодую девушку без комплиментов.

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«Ты неповторимая», «Стеша — незабудка», «Как тебе идет это платье», «Прямо звезда из Голливуда, у Стеши большое будущее в шоу-бизнесе», «Какая ты красивая», «Стефания, вы такая красивая, просто глаз не оторвать», «Стешенька, до чего же ты божественно хороша, великолепна… в голубом…Богиня!» — отметили подписчики в комментариях.