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Стеша Маликова выбрала для отдыха модный оливковый купальник

19-летняя дочь российского музыканта улетела на юг Франции.

Стеша Маликова выбрала для отдыха модный оливковый купальник
Стеша Маликова показала фигуру в купальнике / www.instagram.com/steshamalikova/

Лето в самом разгаре — все разъехались кто куда. Звезды российского шоу-бизнеса тоже не отстают и публикуют живописные фотографии с отдыха. Так, дочь российского музыканта Дмитрия Маликова отправилась на Лазурный берег Франции, откуда с удовольствием делится яркими кадрами.

В этот раз 19-летняя Стеша поделилась редким снимком в Instagram, на котором она позирует в купальнике оливкового цвета на фоне Средиземного моря. В руке молодая девушка держит соломенную шляпу — без этого аксессуара летом никак.

Стефания также рассказала подписчикам, что она абсолютно счастлива на отдыхе.

«Поймала абсолютное состояние счастья, решила сделать фотку.. а у вас такое бывает, что от эмоций идут мурашки?», — подписала жизнерадостный снимок 19-летняя дочь Дмитрия Маликова.

Большинство поклонников оценили купальник, который выбрала для фотосессии Стеша, а также саму красоту юной девушки.

«Фотография прекрасная!!! Бывает такое.))) Купальник тоже замечательный», «Редкая красавица», «Красивая девушка, хорошее чувство стиля. Купальник очееень», «Еще как бывает! Цвет купальника классный, цвет оливок!», — отметили подписчики в комментариях.

Стеша Маликова отдыхает на юге Франции, а ее тетя — Инна Маликова — выбрала для отпуска Черногорию. На берегу Адриатического моря певица решила продемонстрировать трендовый в этом сезоне купальник с завышенной талией.

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Стеша Маликова выбрала для отдыха модный оливковый купальник
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