Лопырева в алом платье-футляре показала, как выглядела год назад

Еще до родов модель вела активный образ жизни, разрываясь между командировками и деловыми встречами.

35-летняя Виктория Лопырева поделилась архивным снимком, решив показать подписчикам, как она выглядела год назад, еще до своей беременности. Ранее знаменитость признавалась, что ее полностью устраивало то, как она выглядела, находясь в интересном положении. О том, что будущие мамочки должны принимать какие-то особенные меры по уходу за собой, Виктория задумалась, когда ее животик уже было сложно скрыть под одеждой свободного кроя. Тогда Лопырева стала больше плавать, уделять внимание пешим прогулкам и интересоваться специальными средствами для кожи, чтобы не было растяжек.

Уже после родов — модель вместе с возлюбленным Игорем Булатовым воспитывает пятимесячного сына Марка Лео — Виктория стала посещать спортзал. Новоиспеченной мамочке удалось сбросить набранный за время беременности вес.

больше по теме Лопырева в Питере отправилась на речную прогулку с Булатовым За последние два месяца модель успела посетить Францию и дважды наведалась в Россию.

«Нашла фото в телефоне, сделанное год назад перед игрой в моем родном Ростове во время Чемпионата мира», — добавила модель.

В кадре Виктория Лопырева позирует в алом платье-футляре с разрезом до середины бедра. К своему образу девушка подобрала белые босоножки. Модель не скрывает: до рождения первенца она разрывалась между командировками и перелетами. При этом Виктория призналась, что, когда ее сынишка немного подрастет, она сможет вернуться к привычному графику.