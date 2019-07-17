Звездный стиль

Елена Зеленская появилась на публике в красном костюме оверсайз

Первая леди Украины выбрала яркий и актуальный образ.

Елена Зеленская появилась на публике в красном костюме оверсайз
Владимир Зеленский и Елена Зеленская / eastnews.ru

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает сопровождать своего супруга Владимира на официальных мероприятиях: как за рубежом, так и в родной стране.

В этот раз президентская чета посетила Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа» в Киеве, где Елена и Владимир встретились и пообщались с выдающимися украинскими спортсменами, успешно представляющими страну на международном уровне.

Для появления на публике 41-летняя Зеленская выбрала брючный оверсайз-костюм ярко-красного цвета и дополнила свой образ стильной обувью на плоском ходу.

Фотографии с мероприятия первая леди Украины уже разместила на личной странице в соцсети Instagram. Многие подписчики оценили чувство стиля Елены Зеленской и не поскупились на комплименты.

В последнее время жена президента Украины демонстрирует любовь к брючным костюмам. Зачастую от местных дизайнеров. Так, для встречи с послом Франции в этой стране Изабель Дюмон Зеленская выбрала элегантный белоснежный костюм с крупными пуговицами. А ее образ дополнили стильные украшения и укладка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

брючный костюмЕлена Зеленскаяженский костюмоверсайзУкраина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Елена Зеленская появилась на публике в красном костюме оверсайз
Интересно?
Поделись с друзьями: