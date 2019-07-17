Елена Зеленская появилась на публике в красном костюме оверсайз

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает сопровождать своего супруга Владимира на официальных мероприятиях: как за рубежом, так и в родной стране.

В этот раз президентская чета посетила Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа» в Киеве, где Елена и Владимир встретились и пообщались с выдающимися украинскими спортсменами, успешно представляющими страну на международном уровне.

Для появления на публике 41-летняя Зеленская выбрала брючный оверсайз-костюм ярко-красного цвета и дополнила свой образ стильной обувью на плоском ходу.

Фотографии с мероприятия первая леди Украины уже разместила на личной странице в соцсети Instagram. Многие подписчики оценили чувство стиля Елены Зеленской и не поскупились на комплименты.

больше по теме Зеленская пришла на прием в Торонто в стильном платье с пуговицами Супруга украинского лидера сопровождает его в заграничной поездке в Канаду.

В последнее время жена президента Украины демонстрирует любовь к брючным костюмам. Зачастую от местных дизайнеров. Так, для встречи с послом Франции в этой стране Изабель Дюмон Зеленская выбрала элегантный белоснежный костюм с крупными пуговицами. А ее образ дополнили стильные украшения и укладка.