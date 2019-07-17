Звездный стиль

Бузова отметилась в «состаренных» джинсах и неоново-желтых лодочках

Ведущая «Дома-2» в одном образе поддержала сразу два летних тренда.

Бузова отметилась в «состаренных» джинсах и неоново-желтых лодочках
Ольга Бузова (Фото: Instagram.com/buzova86)

Телеведущая Ольга Бузова в одном образе смогла обыграть сразу два летних тренда — знаменитость отдала предпочтение модному в этом сезоне искусственно «состаренному» дениму и неоновым оттенкам.

Выбрав узкие джинсы скинни, экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова последовала совету соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале Эвелины Хромченко, которая напомнила представительницам прекрасного пола о тренде на деним. При этом эксперт в сфере моды добавила, что зауженные и облегающие джинсы подойдут только девушкам с идеальными пропорциями фигуры и стройными ногами.

Как уже писал vogue.ru, наряду с коралловыми оттенками, популярностью также будут пользоваться неоновая цветовая палитра. Сама Ольга при выборе обуви отдала предпочтение желтому тону, надев туфли-лодочки на каблучке.

В кадре телеведущая запечатлена в компании футболиста Федора Смолова. Вместе они поучаствовали в съемках Youtube-шоу Comment Out. Напомним, что после расставания с Дмитрием Тарасовым певица приняла участие в съемках проекта «Замуж за Бузову». Однако с финалистом шоу Денисом Лебедевым знаменитость так и не смогла построить отношения. Впрочем, впереди еще один телепроект на ТНТ, в котором Ольга снова попытается обрести личное счастье.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

денимзвездный стильмода и стильмодные трендыОльга Бузова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бузова отметилась в «состаренных» джинсах и неоново-желтых лодочках
Интересно?
Поделись с друзьями: