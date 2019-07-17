Бузова отметилась в «состаренных» джинсах и неоново-желтых лодочках

Телеведущая Ольга Бузова в одном образе смогла обыграть сразу два летних тренда — знаменитость отдала предпочтение модному в этом сезоне искусственно «состаренному» дениму и неоновым оттенкам.

Выбрав узкие джинсы скинни, экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова последовала совету соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале Эвелины Хромченко, которая напомнила представительницам прекрасного пола о тренде на деним. При этом эксперт в сфере моды добавила, что зауженные и облегающие джинсы подойдут только девушкам с идеальными пропорциями фигуры и стройными ногами.

Как уже писал vogue.ru, наряду с коралловыми оттенками, популярностью также будут пользоваться неоновая цветовая палитра. Сама Ольга при выборе обуви отдала предпочтение желтому тону, надев туфли-лодочки на каблучке.

В кадре телеведущая запечатлена в компании футболиста Федора Смолова. Вместе они поучаствовали в съемках Youtube-шоу Comment Out. Напомним, что после расставания с Дмитрием Тарасовым певица приняла участие в съемках проекта «Замуж за Бузову». Однако с финалистом шоу Денисом Лебедевым знаменитость так и не смогла построить отношения. Впрочем, впереди еще один телепроект на ТНТ, в котором Ольга снова попытается обрести личное счастье.