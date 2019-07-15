Одинцова в образе кинодивы Голливуда стала звездой вечеринки

13 июля день рождения отмечала бывшая гражданская супруга Борис Немцова — Екатерина Одинцова. Телеведущей исполнилось 47 лет. В честь праздника светская львица решила закатить шумную вечеринку в одном из столичных ресторанов.

Поздравить именинницу пришли ее звездные друзья — Ольга Орлова, Татьяна Веденеева, Анжелика Агурбаш, Егор Кончаловский, Евгений Папунаишвили и многие другие.

Саму вечеринку Одинцова решила сделать в голливудском стиле. Тематикой вечера был обусловлен и наряд телеведущей — она выбрала роскошное сверкающее серебристое платье Alla couture и дополнила свой образ туфлями в цвет и элегантной укладкой. В макияже акцент был сделан на красную помаду на губах.

Фотографии с вечеринки Екатерина уже разместила на собственной странице в соцсети Instagram.

Подписчики светской львицы не смогли пройти мимо ее голливудского образа и не отметить его комплиментами.

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«Екатерина, вы как всегда сногсшибательны! Образ потрясающий! Соответствующий тематике», «Все так дополняет друг друга! Потрясающий образ», «Вам этот стиль очень к лицу! Шикарная женщина на своем празднике», «Вы сами как звезда Голливуда», «Вы в этом платье как бриллиант, очень большого карата, в хорошем смысле», — написали поклонники в комментариях.