Звездный стиль

Одинцова в образе кинодивы Голливуда стала звездой вечеринки

Телеведущей и бывшей гражданской жене Бориса Немцова исполнилось 47 лет.

Одинцова в образе кинодивы Голливуда стала звездой вечеринки
Екатерина Одинцова / www.instagram.com/odintsovaprtrend/

13 июля день рождения отмечала бывшая гражданская супруга Борис Немцова — Екатерина Одинцова. Телеведущей исполнилось 47 лет. В честь праздника светская львица решила закатить шумную вечеринку в одном из столичных ресторанов.

Поздравить именинницу пришли ее звездные друзья — Ольга Орлова, Татьяна Веденеева, Анжелика Агурбаш, Егор Кончаловский, Евгений Папунаишвили и многие другие.

Саму вечеринку Одинцова решила сделать в голливудском стиле. Тематикой вечера был обусловлен и наряд телеведущей — она выбрала роскошное сверкающее серебристое платье Alla couture и дополнила свой образ туфлями в цвет и элегантной укладкой. В макияже акцент был сделан на красную помаду на губах.

Фотографии с вечеринки Екатерина уже разместила на собственной странице в соцсети Instagram.

Подписчики светской львицы не смогли пройти мимо ее голливудского образа и не отметить его комплиментами.

«Екатерина, вы как всегда сногсшибательны! Образ потрясающий! Соответствующий тематике», «Все так дополняет друг друга! Потрясающий образ», «Вам этот стиль очень к лицу! Шикарная женщина на своем празднике», «Вы сами как звезда Голливуда», «Вы в этом платье как бриллиант, очень большого карата, в хорошем смысле», — написали поклонники в комментариях.

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вечеринкаГолливуддень рожденияЕкатерина Одинцова

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Одинцова в образе кинодивы Голливуда стала звездой вечеринки
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