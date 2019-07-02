Ольга Орлова устроила опрос на тему любви и секса

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова старается скрывать свою личную жизнь, что, в общем, ей отлично удается. Но очевидно у звезды не все гладко в отношениях и она решила посоветоваться с поклонниками.

«Секс и любовь это разные вещи, но они хорошо дополняют друг друга.

Что для вас важнее», — написала Ольга в своем микроблоге.

Стоит отметить, что пост она сопроводила собственной фотографией в нежно-персиковом платье без бретелей, подчеркивающем ее загар. Неудивительно, что многие подписчики проигнорировали опрос, начав осыпать Орлову комплиментами.

«Вы были самой красивой из «Блестящих» и сейчас невероятная», «Ольга, вы красавица», «одна из самых женственных певиц российского шоу-бизнеса», — написали в комментариях.

больше по теме Орлова подверглась критике за постоянную ретушь фотографий Хейтеры в соцсети обвинили звезду в злоупотреблении фильтрами.

Впрочем, ряд фолловеров серьезно подошли к вопросу и написали свое мнение. Многие заявили, что это взаимодополняющие понятия и без одного не будет другого.

Позднее в комментариях отметилась и дочь Дмитрия Маликова, Инна.

«Ну, конечно 2», — написала она, имея ввиду любовь.