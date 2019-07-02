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Ольга Орлова устроила опрос на тему любви и секса

Певица задала подписчикам своей страницы в Instagram провокационный вопрос.

Ольга Орлова устроила опрос на тему любви и секса
Ольга Орлова Фото: instagram.com/olgaorlova

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова старается скрывать свою личную жизнь, что, в общем, ей отлично удается. Но очевидно у звезды не все гладко в отношениях и она решила посоветоваться с поклонниками.

«Секс и любовь это разные вещи, но они хорошо дополняют друг друга.
Что для вас важнее», — написала Ольга в своем микроблоге.

Стоит отметить, что пост она сопроводила собственной фотографией в нежно-персиковом платье без бретелей, подчеркивающем ее загар. Неудивительно, что многие подписчики проигнорировали опрос, начав осыпать Орлову комплиментами.

Ольга Орлова
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova

«Вы были самой красивой из «Блестящих» и сейчас невероятная», «Ольга, вы красавица», «одна из самых женственных певиц российского шоу-бизнеса», — написали в комментариях.

Впрочем, ряд фолловеров серьезно подошли к вопросу и написали свое мнение. Многие заявили, что это взаимодополняющие понятия и без одного не будет другого.

Позднее в комментариях отметилась и дочь Дмитрия Маликова, Инна.

«Ну, конечно 2», — написала она, имея ввиду любовь.

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Instagramгруппа «Блестящие»Инна МаликоваОльга ОрловаПрограмма "Дом-2": последние новости

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Ольга Орлова устроила опрос на тему любви и секса
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