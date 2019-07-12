Звездный стиль

Кайли Дженнер вслед за Ким Кардашян облачилась в леопардовое боди

21-летняя модель продемонстрировала поклонникам все изгибы своего тела.

Кайли Дженнер вслед за Ким Кардашян облачилась в леопардовое боди
Кайли Дженнер / Global look press

Леопардовый принт — один из ключевых трендов этого сезона. Его примеряют как зарубежные, так и отечественные звезды шоу-бизнеса.

Ранее изгибы тела в соблазнительном леопардовом боди продемонстрировала звезда реалити-шоу Ким Кардашян. Вслед за сестрой такой наряд решила примерить 21-летняя Кайли Дженнер.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram снимок в облегающем костюме с леопардовым принтом, позволяющим ей показать все изгибы своего тела, а также сообщила о выходе новой летней линейки ее косметического бренда. Свой образ Дженнер дополнила массивными золотыми сережками.

Большинство поклонников оценили соблазнительный образ одной из сестер Кардашян и осыпали ее комплиментами в комментариях.

Отметим, что за трендами в мире моды следят и российские звезды. Так, недавно Анна Седокова примерила полупрозрачное облегающее боди с леопардовым принтом, подчеркнувшее все изгибы ее тела. Такой наряд певица выбрала для выступления на сцене конкурса красоты «Краса России».

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Кайли Дженнер вслед за Ким Кардашян облачилась в леопардовое боди
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