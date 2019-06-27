Седокова вслед за Кардашян облачилась в леопардовое боди

Анна Седокова так и не смогла вернуться в форму после третьих родов. Вот уже два года она обладательница пышных форм, которые периодически игриво прикрывает то купальниками, то провокационными нарядами. Певице нравится ее тело, но вот появление целлюлита ее не обрадовало. Теперь она активно борется с этой проблемой, посещая спортзал, правильно питаясь, бегая и посещая сеансы массажа. Иногда из-за стресса артистка все-такие делает себе поблажки, но это случается редко.

По словам Анны, она стесняется надевать мини. Однако это не помешало ей накануне облачиться в полупрозрачное облегающее боди с леопардовым принтом, которое подчеркнуло все изгибы ее тела. В таком наряде она появилась на сцене конкурса красоты «Краса России». Певица выступила для гостей, исполнив свой хит «Шантарам».

К слову, победительницей конкурса стала выпускница из Читы 17-летняя Анна Бакшеева. Поклонники не сомневаются, что если бы Седокова захотела участвовать к конкурсе, то могла и победить в нем, особенно в таком наряде. Стоит отметить, что леопардовый принт стал трендом в этом сезоне. В подобном боди несколько недель назад на показе мод в Париже появилась Ким Кардашян. Наряд звезды произвел большое впечатление на ее поклонников.

Не исключено, что Анна впервые увидела смелое боди именно на американской звезде и решила повторить ее образ. Также певица решила стать блондинкой, поэтому недавно обратилась к стилисту. Как выразилась Седокова, постепенно она «перейдет на светлую сторону».