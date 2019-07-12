Алсу впервые за долгое время изменила стиль одежды

Алсу, которая продолжает оставаться одной из самых ярких красавиц российского шоу-бизнеса, неожиданно сменила привычный стиль в одежде. Исполнительница поделилась в Instagram новым снимком. На нем она предстала в полосатой рубашке оверсайз и белой узкой юбке с запахом.

Ранее артистка отдавала предпочтение классическому стилю в нарядах, поэтому ее подписчиков этот элегантный небрежный образ приятно удивил. Комментаторы поспешили выразить свое восхищение и осыпали Алсу комплиментами.

«Всегда хорошо одеваться и со вкусом умела Алсу», «Красота, элегантность, очарование!», «Красивая и милая наша татарочка!», «Икона стиля», – высказались фанаты.

К слову, от звездной мамы не отстает и ее дочка Микелла. Недавно девочка тоже решилась на смену имиджа. У юной певицы всегда были длинные темные волосы, а на новых фотографиях в своем блоге она предстала со светло-русыми локонами. Поклонники отметили, что новый оттенок ей весьма к лицу, с ним Микелла стала похожей на маму в юности.

Напомним, в начале карьеры Алсу тоже экспериментировала с прическами и цветом волос. Многим артистка запомнилась именно блондинкой, ею она предстала в своем первом клипе «Зимний сон».