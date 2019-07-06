Как мама в юности: дочка певицы Алсу сменила имидж

Этой весной на шоу «Голос. Дети» произошел скандал. С большим отрывом по итогам зрительского голосования победительницей проекта стала 11-летняя дочка Алсу Микелла Абрамова. Такой результат насторожил организаторов конкурса. Решено было провести расследование — возникло подозрение в нечестности. Выяснилось, что за девочку действительно отдали больше голосов, чем за других претендентов на победу. За нее агитировали голосовать такие звезды, как Филипп Киркоров, Алексей Чумаков, Зара, Ольга Бузова.

Произошедший скандал отразился на семье звезды. Микеллу начали травить в соцсетях. Но позже руководство Первого канала сделало победителями шоу всех его финалистов. А недавно наследница Алсу стала сотрудничать с Ержаном Максимом, которому многие и пророчили победу в проекте. Юные исполнители записали совместную песню «Эта любовь». Микелла повела себя мудро и продолжила развиваться в музыкальной сфере. Она определилась, в каком стиле будет петь и какой репертуар ей больше подходит.

Похоже, что дочь Алсу решилась на смену имиджа. Все эти годы она ходила с длинными темными волосами, как у ее мамы. А на новом снимке девочка предстала с осветленными локонами. Поклонники отметили, что такой образ ей очень идет. «Очень красивая! Уже вижу скоро, на всех обложках журналов», «Мики, ты растёшь не по дням, а по часам, красавица», «Светлый цвет волос очень подходит», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что 20 лет назад, когда Алсу покорила сцену, она тоже экспериментировала с имиджем. У нее был почти такой же цвет волос, как сейчас у ее наследницы. В клипе на трек «Зимний сон» девушка снималась совсем юной и со светлыми волосами. Позже она все же вернулась к своему естественному оттенку локонов.