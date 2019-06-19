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Малиновская объяснила причину своего исчезновения из телеэфира

38-летняя певица решила высказаться на эту тему с сарказмом.

Малиновская объяснила причину своего исчезновения из телеэфира
Маша Малиновская. фото: instagram.com/malinovskaya_tv/

Маша Малиновская была на пике популярности в начале 2000-х годов. Многие считали ее иконой стиля и пытались повторить образы певицы. Сейчас 38-летняя артистка продолжает носить экстремальные мини и не так давно даже снялась для мужского журнала Playboy. Однако на телеэкранах девушка уже давно не появлялась, что настораживает ее поклонников. На днях звезда решила прокомментировать свое исчезновение с популярных телеканалов.

«Ответ на поверхности. Я не совокупляюсь с собаками, не принимаю наркотики, не бухаю, и меня не перепутали в роддоме», — с сарказмом заявила Маша.

Она отметила, что часто пишет обзоры различных шоу или придумывает свои передачи. При этом певица призналась, что всегда делает это с душой, хоть и «безграмотно». По словам Малиновской, «TВ-боссам» неинтересны подобные ее работы, поэтому она решила делиться ими в соцсети с поклонниками.

Так, вскоре артистка пересказала идею провокационного шоу, которое было бы посвящено еде и сексу — «базовых инстинктах, которые доминируют в человеческом сознании». Маша пояснила, что одна из героинь была бы умная и обаятельная, а вторая красивая, веселая и недалекая. По задумке звезды, они бы готовили и делились своим опытом, обсуждая интимные темы. Поклонникам идея девушки показалась прекрасной. Они не стали скрывать, что скучают по телепередачам с ее участием.

Фанаты также отметили, что Малиновская превосходно выглядит. Ранее они заподозрили, что певица сделала пластику лица. Пока знаменитость не подтвердила, но и не опровергла предположения пользователей Сети. «С каждым днем хорошеешь», «Ты прекрасна», «Симпатичный нос», «Вы эталон женской красоты, а идея передачи интересная», — прокомментировали пост подписчики.

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Малиновская объяснила причину своего исчезновения из телеэфира
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