Тодоренко ради свадебной фотосессии примерила фату и мини-платье

29-летняя Регина Тодоренко вместе с супругом Владом Топаловым устроила свадебное торжество спустя девять месяцев после официального оформления брака. Примечательно, что влюбленные расписались в ЗАГСе еще в октябре. На тот момент телеведущая находилась на последних месяцах беременности. Первенец пары — сын Михаил -появился на свет в декабре.

Свадебную церемонию супруги провели в Италии, среди гостей присутствовали самые близкие друзья молодоженов и родственники. А несколькими часами ранее на личной страничке в Instagram возлюбленная музыканта поделилась понравившимся снимком из недавней свадебной фотосессии. Тодоренко предстала перед объективом фотокамеры в образе невесты, примерив белоснежную фату и мини-платье. Напомним, под венец Регина отправилась в подвенечном наряде в пол.

При этом Регина обратилась к верным почитательницам с вопросом: «Кто из вас, девчат, рискнул бы надеть платье-мини?!».

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В недавнем интервью избранница Влада Топалова призналась, что именно муж настоял на проведении свадебного торжества, пожелав устроить для нее сказку. С рождением первенца телеведущая стала подстраивать свой привычный график под жизнь сына. В перерывах между съемками Тодоренко успевала покормить малыша грудью, а когда Миша немного подрос, стала разучивать с ним английские слова.