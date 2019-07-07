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Тодоренко с мужем полюбовалась закатом в Сорренто

После свадебного торжества влюбленные устроили себе итальянские каникулы.

Тодоренко с мужем полюбовалась закатом в Сорренто
Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

Влад Топалов вместе с супругой Региной Тодоренко устроили себе итальянские каникулы. После свадебного торжества молодожены решили провести в Сорренто несколько дней до возвращения домой. В путешествие молодые родители взяли с собой и семимесячного сына Михаила.

По словам телеведущий, она долго время не могла представить, как оставит малыша дома, а сама отправится на съемочную площадку. Именно возлюбленный Тодоренко помог ей справиться с первыми страхами. Да и сама Регина понимала, что не сможет довольствоваться ролью домохозяйки. Новоиспеченная мамочка смогла найти компромисс в непростой ситуации, новые выпуски шоу «Пятница с Региной» они снимали дома. Так, супруга музыканта могла кормить и нянчить сына в перерывах между съемками.

На личной страничке в Instagram телеведущая поделилась свежим снимком с мужем, отметив, что они с Владом провели последний вечер в Сорренто. Супруги полюбовались закатом, запечатлев этот момент на фото.

«Последний вечер в Сорренто… За последнее время один из любимейших закатов!! Солнце блестит как исполинский бриллиант», — отметила возлюбленная музыканта.

По словам Регины, именно ее супруг настоял на организации свадебного торжества. При том, что сама телеведущая уже не мечтала побывать в роли невесты. Пара оформила отношения в октябре. А спустя два месяца у них родился первенец.

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Влад Топаловзвездные детиРегина Тодоренко

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Тодоренко с мужем полюбовалась закатом в Сорренто
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