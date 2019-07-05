Звездный стиль

Семенович «по просьбе мужчин» показала себя в купальнике

Экс-солистка группы «Блестящие» отреагировала на запросы подписчиков-мужчин, желающих разглядеть ее фигуру.

Семенович «по просьбе мужчин» показала себя в купальнике
Анна Семенович (Фото: Globallookpress.com)

39-летняя Анна Семенович не только самостоятельно ведет свой микроблог. Экс-солистка группы «Блестящие» не раз вступала в диалог с фолловерами. Ранее певица жаловалась, что на личной страничке в Instagram ее стали все чаще спрашивать о материнстве и будущей беременности. Сама исполнительница попросила поклонников не беспокоиться по поводу ее личной жизни, заявив, что всему придет свое время. И торопиться с такими важными моментами, как родительство она не собирается.

А несколькими часами ранее в микроблоге Анна опубликовала свежие кадры, решив ответить на запросы сильной половины человечества, изъявившей желание увидеть ее фигуру в купальнике. Ради поклонников-мужчин Семенович устроила импровизированную пляжную фотосессию.

«Дорогие мои мужчины, по вашим многочисленным просьбам фото в купальнике и со всех сторон… Мне вот интересно, мужчинам которые подписаны на меня, нравятся девушки с формами?! Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но при этом долгое время считаюсь секс-символом, что истинная правда», – добавила Семенович.

Кроме того, певица выразила недовольство тем, что дизайнеры мировых брендов шьют одежду на девушек с третьим или максимум четвертым размером груди. Обделяя вниманием женщин с пышным бюстом, то есть обладательниц пятого и шестого размера.

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Анна Семеновичзвездный стиль

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Семенович «по просьбе мужчин» показала себя в купальнике
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