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Семенович в трендовых джинсах попозировала с подсолнухами

39-летняя певица последовала совету соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» Эвелины Хромченко.

Семенович в трендовых джинсах попозировала с подсолнухами
Анна Семенович (Фото: Globallookpress.com)

39-летняя Анна Семенович последовала совету соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» — Эвелины Хромченко, которая утверждала, что в сезоне весна/лето — 2019 популярностью будут пользоваться трендовые прямые джинсы из так называемого «искусственно состаренного» денима. Именно этот фасон и ткань выбрала экс-солистка группы «Блестящие», устроив импровизированную фотосессию с подсолнухами. Образ певицы дополнил черный топ с принтом в виде сердца и белые кроссовки.

«Джинсы всегда были ходовым товаром в нашей стране. И несмотря на то, что ничего у нас не было, у всех все-таки все было, и джинсами, а также историями про них может похвастаться абсолютно любой зритель», — отметила Хромченко.

По словам модного эксперта, в этом сезоне в тренде будут джинсы, пошитые из искусственно «состаренного» денима, что придает им вид «поношенности». Альтернативой для узких брюк станут более свободные прямые джинсы, которую подчеркнут фигуру женщин с пышными формами.

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Тэги:

Александр ВасильевАнна Семеновичзвездный стильПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко

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Семенович в трендовых джинсах попозировала с подсолнухами
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