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Стеша Маликова с опозданием поздравила папу с Днем отца

Девушка призналась, что из-за подготовки к сессии она поздно вспомнила о празднике.

Стеша Маликова с опозданием поздравила папу с Днем отца
Стеша Маликова / www.instagram.com/steshamalikova/

16 июня во многих странах мира отмечают День отца. Не осталась в стороне от праздника и дочь Дмитрия Маликова – Стеша. 19-летняя девушка призналась, что поздно вспомнила о Дне отца – накануне она весь день активно готовилась к сессии. Однако, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

На своей странице в соцсети Instagram Стефания опубликовала совместное фото с папой и маленьким братом Марком.

«Вчера был день отца, а я с подготовкой к сессии все забыла… поздравляем тебя, Папа! Шлем тебе нашу любовь и поддержку», — подписала снимок дочь музыканта.

На фото Стефания вместе с Марком и Дмитрием Маликовым позируют фотографу на пляже в одной из теплых стран.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, а также пожелали Стеше успешной сдачи сессии. Некоторые подписчики также оценили стиль девушки на фотографии.

«Стиль такой очень идет», «Какие вы красивые», «Стешенька удачи тебе с подготовкой к сессии, А фото прелесть! Вы такие милые – Стешенька, Маркуша, и папа Димочка», — написали поклонники в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Дмитрий Маликов поделился трогательным семейным фото с маленьким Марком и написал о том, какими методами он воспитывает сына. Так, например, музыкант признался, что в семье стараются держать гаджеты подальше от ребенка.

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Стеша Маликова с опозданием поздравила папу с Днем отца
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