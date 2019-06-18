Высоцкая отметила образ Ани Лорак в белой блузе и джинсах

40-летняя Ани Лорак поделилась свежим снимком на личной страничке в Instagram. В кадре украинская исполнительница и наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале запечатлена в светло-голубых джинсах с подворотами и белой блузе. Образ артистки не остался незамеченным и супругой режиссера Андрея Кончаловского — телеведущей Юлией Высоцкой. Она отметилась «лайком» под снимком артистки. Также фото Ани Лорак за одиннадцать часов оценили порядка 100 тысяч человек.

«Большая сила скрывается в каждом из нас, удивительные способности, бесконечные источники любви. Поверь в себя!» — написала Ани.

Напомним, что у исполнительницы есть единственная дочь — восьмилетняя София, которую Ани родила от ныне бывшего мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. После того, как певица официально оформила развод, она забрала ребенка себе. При этом Лорак не препятствует экс-возлюбленному видеться с дочкой. В одном из интервью исполнительница призналась, что теперь никто не сможет сделать ей больно. По словам Ани, раньше она ставила интересы чужих людей превыше своих. Однако теперь она перестала чувствовать себя жертвой.