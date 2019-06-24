Барановская подчеркнула тонкую талию платьем в греческом стиле

34-летняя Юлия Барановская опубликовала совместное фото с другом, певцом и бизнесменом Эмином Агаларовым. Для выхода в свет знаменитость выбрала подчеркивающее силуэт платье в греческом стиле. Соведущая Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» на Первом канале сделала акцент на тонкой талии с помощью пояса. Эмин отдал предпочтение черной рубашке и брюкам в тон. В кадре также позировала и телеведущая Лена Боска.

«Очень весело и очень шумно, от заката и до рассвета… на берегу Каспийского моря. Второй день подряд на сцене», — отметила Юлия.

Знаменитость не смогла пропустить pre-party летнего фестиваля «Жара в Баку 2019». Ранее вместе со старшим сыном — 13-летним Артемом -телеведущая появилась на ковровой дорожке музыкальной премии «МУЗ-ТВ». После чего Юлия улетела в Азербайджан.

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В одном из своих интервью телеведущая призналась: она была рада тому, что ее бывший возлюбленный, футболист Андрей Аршавин, возобновил общение с детьми. Помимо старшего сына у Юлии также есть 11-летняя дочь Яна и 6-летний Арсений. При этом Барановская отметила, что она не смогла бы уже быть вместе с отцом своих детей — их отношения давно в прошлом.