Рудковская не оставила без внимания образ Барановской в Баку

34-летняя Юлия Барановская поделилась свежими снимками на личной страничке в Instagram. Соведущая Александра Васильева на программе «Модный приговор» и ток-шоу «Мужское/Женское» с Александром Гордоном не смогла пропустить pre-party фестиваля «Жара в Баку 2019». Для выхода в свет многодетная телеведущая выбрала белоснежное облегающее платье, серьги-капельки и массивную заколку для волос.

«Передаем вам привет из любимого Баку… Вчера отгремела pre-party самого жаркого фестиваля лета «Жара в Баку 2019». Четыре тысячи человек, спасибо всем, кто был, вы невероятные», — отметила Барановская.

Примечательно, что музыкальный продюсер Яна Рудковская не оставила без внимания образ Юлии Барановской в Баку. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко отметилась «лайком» под фото телеведущей на ее страничке в профиле. К слову, снимок знаменитости оценила и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович.

Напомним, что Юлия Барановская воспитывает троих детей от экс-возлюбленного футболиста Андрея Аршавина: 13-летнего сына Артема, 11-летнюю дочь Яну и 6-летнего Арсения. Младший из отпрысков телеведущей занимается в детской академии «Барселона». По словам Юлии, она переживает из-за того, что ее сына в будущем будут сравнивать с отцом. Так как мальчик, как и его папа, увлекается футболом.