Звездный стиль

Мода из 90-х: Королева надела вещи 27-летней давности

Исполнительница была рада, что спустя столько времени раритетные наряды хорошо сели на ее фигуре.

Мода из 90-х: Королева надела вещи 27-летней давности
Наташа Королева Фото: globallookpress.com

Певица Наташа Королева выступает более 20 лет. За столь продолжительную карьеру у нее скопилось большое количество сценических образов. В гардеробной исполнительницы можно найти самые разные наряды. Вещи, которые уже якобы вышли из моды, она не отдает, а прячет в глубины шкафа, где те дожидаются своего часа.

И Королева не прогадала. Спустя несколько десятков лет мода вернулась – вновь в тренде велосипедки и жакеты мужского кроя. Во всем этом Королева выступала на сцене еще в 90-е годы. Спустя столько времени певица вновь надела вещи тех лет. Раритетные наряды прекрасно сели на фигуре 46-летней артистки.

«Мода на 90-е стремительно набирает обороты! Как удачно что я в своих закромах раскопала раритеты из реальных 90-х! Юбка, кружевные велосипедки, пояс и пиджак! Все Винтаж с 27-летним стажем! А больше всего радует, что я смогла во все это без труда поместиться! Так что не спешите выбрасывать вещи, вышедшие из моды, каких-то 25 лет и все может удачно пригодиться» — поделилась своим опытом Королева.

Добавим, певица тщательно следит за своей фигурой. За много лет она перепробовала множество методик. В последний раз ей удалось сбросить лишний вес с помощью кровопускания.

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Мода из 90-х: Королева надела вещи 27-летней давности
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